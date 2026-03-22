L'Inter è chiamata a vincere questa sera a Firenze per rispondere a Milan e Napoli, ora a 5 e 6 punti di distanza dalla vetta dopo le vittorie dell'ultimo turno. La Fiorentina ha bisogno di punti per l'obiettivo salvezza e i nerazzurri la affronteranno senza Cristian Chivu, espulso nel concitante finale contro l'Atalanta: oggi al suo posto in panchina ci sarà il vice Aleksandar Kolarov.

Per quanto riguarda la probabile formazione, anche Tuttosport immagina l'impiego dal 1' Carlos Augusto con Bisseck e Akanji, mentre a centrocampo si rivedrà Calhanoglu in regia con Zielinski mezzala sinistra. Esposito guiderà invece l'attacco con Thuram.