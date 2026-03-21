Il doppio ex di Fiorentina e Inter, Massimo Paganin, è intervenuto a Radio FirenzeViola per presentare la sfida di domani che vedrà opposte la squadra di Vanoli contro quella di Chivu:

"Sarà una partita complicata. L'Inter è una squadra che ha fatto praticamente quasi il doppio dei gol della Fiorentina e ne ha subiti la metà. Basterebbe questo. Poi diciamo che è la prima in classifica, ha avuto un costante rendimento. Forse ha avuto qualche difficoltà con le grandi, ma cambia poco quando hai tutti quei punti di vantaggio sulla seconda. Si è conquistata la possibilità di essere lì e lo ha fatto giorno dopo giorno. La Fiorentina purtroppo è incostante, ha iniziato male la stagione e quindi è difficile ritrovare la continuità in corso d'opera. Nelle ultime partite, se non altro, dal punto di vista mentale sono stati ottenuti dei risultati: 3 vittorie nelle ultime 5, una sconfitta e un pareggio.

E' una squadra che si sta ritrovando, ora deve puntare la salvezza. In Conference invece incontrerà il Crystal Palace che sta avendo una stagione simile a quella della Fiorentina. Penso sia una partita abbordabile contro una delle candidate a vincere questa coppa, tanto quanto lo potrebbe essere la Fiorentina al netto delle difficoltà in campionato. Ritornando all'Inter, la Fiorentina affronterà una partita importante soprattutto dal punto di vista della mentale, perché l'atteggiamento e come usciranno i giocatori dal campo potrebbe fare una grande differenza per il proseguo e la fine della stagione", ha concluso.