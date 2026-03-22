Si inserisce anche l'Aston Villa nella corsa al difensore della Lazio Mario Gila, seguito con attenzione anche da Inter e Milan. Secondo il portale iberico Defensa Central, infatti, i Villans tengono d'occhio il giocatore in scadenza di contratto nel 2027, seguito Oltremanica anche dal Chelsea. Tuttavia, al momento non sono state presentate offerte formali alla Lazio, che ha respinto una prima proposta dell'Inter di circa 20 milioni di euro per Gila. I biancocelesti sperano di ottenere almeno 30 milioni di euro, sapendo anche che il 50% dell'eventuale incasso va girato al Real Madrid.