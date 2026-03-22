Gran vittoria per la Primavera nerazzurra, che gioca una partita a due volti. Pronti, via e subito Bordon, al 9', e Sulejmani, al 17', segnano rispettivamente lo 0-1 e lo 0-2. L'Inter gioca un pessimo primo tempo ma, al 37', avrebbe l'occasione di riaprirla con Zarate, che sbaglia dal dischetto. Poi nella ripresa è tutta un'altra storia: i nerazzurri accorciano subito con Zouin al 54', poi trovano il pari all'87' con il rigore di Marello. Nel finale arriva anche il gol del 3-2, firmato da Bovio. Sull'ultima palla della partita gran rete di testa per il difensore centrale di Carbone. Sono tre punti fondamentali quelli conquistati oggi dalla Primavera interista, che le consentono di restare sul treno play-off e sperare in un gran finale di stagione.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 3-2

Marcatori: Bordon (9'), Sulejmani (18'), Zouin (54'), Marello (87', rig.), Bovio (95')

INTER (4-3-3): Taho; Ballo (dal 52' Nenna), Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti (dal 52' Kukulis), Zarate; El Mahboubi, Mancuso (dal 76' Gjeci), Zouin.

A disposizione: Farronato, Kartelo, Putsen, Virtuani, Breda, Williamson, Slatina, Konteh

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: Zouin (28')

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Bordoni, Bordon, Ciucci (dal 75' Pernaselci); Calvani; Ferrari, Munoz (dal 69' Battisti), Santagostino, Cuzzarella (dall'88 Canali); Sulejmani (dal 75' Marinaj), Serra (dall'88' Fernandes)

A disposizione: Bosi, Milillo, Gelli, Trifelli, Montano, Morelli

Allenatore: Francesco Punzi

Ammoniti: Bordoni (79'), Calvani (94')

Arbitro: Massari (sez. di Torino)

Assistenti: Montanelli, Schirinzi

RIVIVI IL LIVE

14.54 - Fischia tre volte Massari subito dopo il gol! L'Inter rimonta e batte la Lazio 3-2!

IL GOL - Batte bene la punizione Marello dalla destra e Bovio svetta su tutti. Palla in fondo al sacco, la vince così l'Inter!

95' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! BOVIOOOO! Allo scadere, 2-3! Vola in cielo di testa il centrale nerazzurro.

94' - Ammonito Calvani per una spinta su El Mahboubi a gioco fermo.

90' - Solo tre minuti di recupero. Scelta difficile da spiegare del direttore di gara, con due gol, tanti cambi e varie interruzioni.

88' - Cambia ancora la Lazio: fuori Cuzzarella e Serra per Canali e Fernandes.

IL GOL - Marello apre il sinistro, palla in porta a pochi centimetri dal palo, spiazzato Pannozzo.

87' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! MARELLO! Glaciale, 2-2!

86' - Rigore per l'Inter! Questa volta è netto! Bordoni travolge Zouin.

81' - Batte bene Marello la punizione, Jakirovic svetta ma è in ritardo sulla sfera: palla che si impenna e finisce alta.

79' - Ammonito Bordoni, fallo su El Mahboubi.

76' - Cambia anche l'Inter: esce Mancuso per Gjeci, che va in attacco, 4-4-2 per Carbone.

75' - Doppio cambio per la Lazio: escono Ciucci e Sulejmani per Pernaselci e Marinaj.

74' - El Mahboubi non trova il gol del 2-2. Grande accelerazione del numero 19, che brucia un Bordoni ingenuo. Una volta in area, rientrato dalla destra, El Mahboubi opta per il tiro: palla alta. Forse avrebbe avuto più senso servire un compagno.

72' - Kukulis ci prova di testa dopo una bella iniziativa ancora di Zouin: va altissimo l'attaccante lettone, che però non riesce a dare forza alla sfera. Blocca Pannozzo.

69' - Cambio Lazio: uscirà Munoz, entra Battisti.

63' - Lampo Lazio con Serra: il suo destro dal limite è potente ma impreciso. Palla che termina alta.

61' - Ci prova da fuori Zarate: il suo mancino sfiora il palo, ma termina sul fondo. Bell'azione comunque dell'Inter, ispirata da Venturini.

58' - Spinge l'Inter! Nenna si butta dentro dopo il triangolo con Venturini e calcia: tiro respinto in corner.

57' - Se lo mangia Venturini! Cross al bacio di Marello, la mezzala nerazzurra di testa non trova la porta. Grande occasione sprecata.

IL GOL - Lancio di Jakirovic per Zouin sulla sinistra, l'ala apre il gas ed è incontenibile per Ciucci. Una volta in area il giocatore nerazzurro si accentra, mette a sedere il portiere e insacca il gol dell'1-2.

54' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTER! Zouin riapre la partita!

52' - Doppio cambio per l'Inter: escono Ballo e Cerpelletti per Nenna, che farà il terzino, e Kukulis. Mancuso passa a centrocampo, Zarate in cabina di regia: sostituzione offensiva quindi per l'Inter.

50' - Resta a terra Ballo: in campo i sanitari per l'Inter.

14.05 - Si riparte al Konami Centre.

14.03 - Squadre di nuovo in campo: non ci sono cambi.

Brutto primo tempo per l'Inter Primavera, che chiude sotto 0-2 con la Lazio la prima frazione. Subito avanti i biancocelesti con Bordon, poi il raddoppio di Sulejmani al 18'. Pochissime occasioni nitide per i nerazzurri, almeno fino al 37', quando la squadra di Carbone ha avuto la possibilità di accorciare su rigore. Zarate ha però colpito il palo. Servirà un gran secondo tempo ai padroni di casa per raddrizzare la partita.

13.46 - Duplice fischio di Massari: intervallo al Konami Centre, Lazio avanti 0-2.

45' - Uno di recupero.

37' - Zarate colpisce il palo dagli undici metri. Sarà rinvio dal fondo, Inter che spreca una grande occasione.

35' - Rigore per l'Inter! Bordoni interviene El Mahboubi e l'arbitro indica il dischetto. Più di qualche dubbio in realtà sulla decisione arbitrale.

28' - Ammonito Zouin. L'esterno nerazzurro scivola e travolge Santagostino.

26' - Conclusione di Marello da fuori: tiro alto. Brutto avvio per l'Inter, che fatica a creare palle gol e spesso soffre il gioco in verticale della Lazio

20' - Vicino al gol Venturini: il suo colpo di testa attraversa lo specchio della porta e non entra, sfilando sul secondo palo.

IL GOL - Lancio lungo per Serra, che attacca la profondità, addomestica e punta la porta. A rimorchio arriva Sulejmani, che, servito, prova la conclusione di prima. Non serve il rientro di Ballo, che cerca di disturbare l'attaccante biancoceleste: la palla termina in rete. Da capire chi ha toccato il pallone tra l'attaccante laziale e il terzino destro nerazzurro.

18' - Raddoppia la Lazio: 0-2 di Sulejmani.

16' - Calvani prova il mancino da fuori area: respinge Taho in tuffo. Il tiro era ben indirizzato ma non potentissimo.

15' - Ballo crossa a mezz'altezza dalla destra sullo scarico di El Mahboubi. Zarate si inserisce e di prima prova la conclusione. Bordon smorza e poi subisce fallo di Zarate, che sullo slancio aveva provato a ribadire in rete.

12' - Zouin raccoglie sul secondo palo un cross di Marello su situazione di corner. Dribbling e sinistro strozzato sul primo palo: blocca a terra Pannozzo.

IL GOL - Punizione dalla sinistra ben battuta da Serra verso il centro dell'area. Bordon sfrutta la sua grande prestaziona fisica e di testa incorna verso la porta. Il suo colpo di testa è ben indirizzato, Taho tocca ma non basta: biancocelesti avanti.

9' - Gol della Lazio. Bordon di testa segna lo 0-1.

6' - Avvio senza grandi acuti da una parte e dall'altra. Leggermente meglio l'Inter, con diversi tentativi individuali di Zouin ed El Mahboubi.

13.00 - Si comincia: è iniziata Inter-Lazio.

12.57 - Squadre in campo al Konami Centre. Inter in nerazzurro, Lazio in completo bianco.

Dopo l'eliminazione in Youth League per mano del Benfica l'Inter Primavera di Benny Carbone vuole subito reagire in campionato. I nerazzurri ospitano la Lazio al Konami Centre in quello che può essere uno snodo fondamentale per il loro campionato. L'Inter infatti è scivolata al decimo posto in classifica, che vorrebbe dire stare fuori dai play-off. Necessario quindi trovare i tre punti oggi per restare a contatto con le prime sei. Carbone si affida al solito 4-3-3 con Mancuso falso nueve, al suo fianco Zouin e El Mahboubi. Ecco le formazioni ufficiali della gara in programma oggi alle 13.