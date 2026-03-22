Raggiunto da Radio FirenzeViola, l'ex centrocampista dell'Inter Benoit Cauet esprime i propri pensieri relativi alla partita di questa sera tra Fiorentina e Inter: "La partita è ad altissima tensione, la Fiorentina si è ripresa e per l'Inter sarebbe stato meglio affrontare la Viola di tre mesi fa. Sarà una partita molto complicata e difficile, l'Inter dovrà sfruttare le occasioni che avrà perché la Fiorentina può far male in qualunque momento".

L'Inter ha il titolo in mano?

"L'Inter ha un certo vantaggio nella lotta al titolo, ma deve ancora affermarsi. Le altre stanno facendo uno sforzo importante, le squadre adesso non regalano più niente e all'Inter non bastano cinque punti di vantaggio. La partita di stasera è da vincere per tornare a più otto. La lotta allo Scudetto non è finita".