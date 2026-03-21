Rafa Obrador, esterno del Torino, arriva ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro il Milan raccontando non solo l'impatto del nuovo tecnico Roberto D'Aversa ma svelando che quella di stasera per lui non sarà una prima volta in assoluto a San Siro: "No, ero già stato qui per Inter-Real Madrid di Champions League nel 2022", rivendica il giocatore spagnolo. 

Sezione: News / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 18:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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