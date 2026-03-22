Il Como scatta verso la Champions League dopo la sonora manita rifilata al Pisa. Cesc Fabregas, allenatore di questo fantastico collettivo, sottolinea ai microfoni di DAZN come questo successo sia stato importantissimo anche e soprattutto perché arrivato qualche giorno dopo la triste notizia della scomparsa del patron Michael Hartono: "Dipende da che prospettiva la si guarda, oggi è una vittoria importante perché abbiamo perso una persona importante per il mondo Como. La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria. Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia Hartono, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo. La vittoria di oggi è più importante per questo".

Arrivato poi ai microfoni di Sky Sport, il tecnico iberico invita tutti alla prudenza: "Sembra che quando vinciamo possiamo esaltarci perché abbiamo fatto tutto e invece no, c'è un percorso da fare senza paura ma con rispetto per tutti. E soprattutto facendo la nostra strada, senza farsi coinvolgere da quello che dicono al di fuori e dalla pressione che la gente vuole metterti".