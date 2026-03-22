Francesco Pio Esposito incassa nuove parole di elogio, provenienti dall'ex attaccante di Udinese e Salernitana David Di Michele che intervistato da Sportitalia parla così dell'attaccante dell'Inter: "A me piace molto, perché ha personalità, fisico e coraggio. E poi è un giocatore che sa difendere la palla in maniera incredibile. Era da parecchio che non si vedeva un calciatore così giovane con questa facilità nel proteggere palla e che poi sa mandare in porta i compagni. Poi è uno che dentro l'area di rigore si fa rispettare e segna, ed è quello che serve alla Nazionale".

Ma il suo futuro sarà sempre tinto di nerazzurro? "Me lo auguro, penso d sì. Non so quanto durerà all'Inter, perché sarà ambitissimo dai grandissimi club. Ce lo teniamo stretto perché è giusto farlo e farlo crescere in maniera giusta come ha fatto Cristian Chivu, che lo ha gestito in maniera perfetta. Ha davanti due mostri sacri come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, senza dimenticare Yoan Bonny che è un giocatore importante. Ma lui sta trascinando l'Inter in assenza di Lautaro e di Thuram che fisicamente non sta un granché, non è facile a quell'età trascinare l'Inter a questi livelli".