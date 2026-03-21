Nel pre-partita di Milan-Torino, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha parlato così della situazione di classifica dopo la sconfitta contro la Lazio: "È una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby e la classifica si è accorciata. Troviamo un Torino che sta facendo bene difensivamente e nelle ripartenze, ci vorrà una partita tecnicamente molto valida ma soprattutto con ordine e compattezza". Leao? "Purtroppo nella rifinitura ha avuto questo riacutizzarsi del problema all'adduttore, ci abbiamo parlato e abbiamo preferito farlo restare fermo così abbiamo venti giorni per farlo recuperare".