Una grande occasione che sembrava presa ma che alla fine è stata gettata via nella maniera più dolorosa: l'Inter Women di Gianpiero Piovani si porta avanti di due gol ma viene rimontata dal Napoli che riesce a strappare il 2-2 costringendo le nerazzurre a un altro mezzo passo falso dopo la sconfitta dell'andata. Impiega quasi un'ora, la squadra nerazzurra, prima di trovare il varco giusto al cospetto di un Napoli attento e che lascia pochi spazi, ma al 54esimo le nerazzurre passano grazie al bel cross di Ivana Andres che trova Haley Bugeja completamente sola davanti al portiere delle partenopee Beatrice Beretta: la maltese prende posizione e di testa manda la palla in rete. Al 65esimo arriva il raddoppio grazie a Tessa Wullaert, che trova la 12esima marcatura in stagione imbeccata alla perfezione da Marie Detruyer.

Quando l'Inter sembra in controllo della situazione, però, il Napoli trova respiro grazie al fiuto del gol di Cecile Floe che si fionda su un pallone deviato da una nerazzurra e con un diagonale da pochi passi batte Cecilia Runarsdottir dopo aver bruciato Ana Milinkovic. Le nerazzurre si riversano in avanti, con Beretta che salva due volte prima su Benedetta Glionna poi su Maja Tomasevic, ma in una ripartenza clamorosa propiziata ancora da Floe che in velocità sorprende Irene Santi, il Napoli trova il 2-2 con la rete da pochi passi di Anna Barker. Per il Napoli un punto d'oro, per l'Inter solo un passettino in più in classifica, dove si porta a -3 dalla Roma impegnata nel derby contro la Lazio.