Vista l'assenza di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, Cristian Chivu ha come di consueto pescato dall'Inter Under 23 per completare l'organico col quale la squadra nerazzurra affronterà domani la Fiorentina. Come appurato da FcInterNews.it, infatti, sono partiti con la prima squadra dalla stazione di Rho-Fiera anche il difensore Yvan Maye e l'attaccante Matteo Spinaccé. Non un inedito per Maye, che fu convocato anche per la trasferta di Pisa e in occasione della gara contro il Como. Spinaccé era invece in panchina lo scorso 28 dicembre quando l'Inter batté in trasferta l'Atalanta.