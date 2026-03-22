Diversi club europei hanno chiesto alla UEFA di modificare le regole della Champions League cancellando la cosiddetta regola della 'country protection', il che significa aprire possibilità che squadre della stessa nazione possano affrontarsi già nella fase campionato. La richiesta, secondo quanto riportato dalla BBC, nasce dalle crescenti preoccupazioni legate al peso sempre maggiore della Premier League rispetto agli altri campionati europei. Con il nuovo format introdotto nella stagione 2024-25, la nroma è rimasta in vigore per tutte le otto partite della fase iniziale, per poi essere eliminata dalle fasi a eliminazione diretta. Tuttavia, la presenza di tre club inglesi in prima fascia ha complicato i criteri di sorteggio, costringendo la UEFA a introdurre vincoli aggiuntivi per le squadre non inglesi.

L’ipotesi di un sorteggio completamente aperto comporterebbe però anche scenari inediti, come sfide tra club dello stesso campionato già nella prima fase I criteri delle fasce resterebbero invariati, ma verrebbe meno il vincolo geografico. Il dibattito resta aperto anche all’interno delle stesse leghe: alcuni club sono contrari alla possibilità di affrontare squadre connazionali, mentre altri spingono addirittura per un rafforzamento della 'country protection' nelle prime fasi a eliminazione diretta. Per il momento, comunque, appare difficile arrivare a una modifica nel breve periodo, anche alla luce delle posizioni divergenti.