L'Inter ha rallentato nelle ultime due partite di campionato contro Milan e Atalanta, ma il passo in campionato è comunque convincente. Soprattutto per Cristian Chivu, che alla prima stagione sulla panchina nerazzurra è in piena corsa per raggiungere un traguardo che sarebbe da record.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, infatti, "la proiezione dei punti della sua Inter al momento dice che a fine campionato potrebbe raggiungere quota 89 punti alla prima stagione piena da allenatore. Sarebbe una sorta di record personale. Mai infatti nelle varie esperienze si è spinto così in alto. Da calciatore nerazzurro vanta tre scudetti di fila, vinti dal 2008 al 2010, rispettivamente con 85, 84 e 82 punti. Anche con l’Ajax ha vinto un campionato, all’alba della sua carriera, mettendo in cascina 72 punti". Uno stimolo in pi per ritrovare la vittoria.