Momento di grande emozione allo stadio Da Luz di Benfica, dove José Mourinho non è riuscito a trattenere le lacrime durante il minuto di silenzio in memoria di Silvino Louro, scomparso a 67 anni dopo una lunga malattia. Un legame profondo, costruito in quasi vent’anni di lavoro fianco a fianco, che è andato ben oltre il rapporto professionale.

Visibilmente commosso, con lo sguardo rivolto al maxi schermo che mostrava l’immagine del suo storico collaboratore, Mourinho ha provato a ricomporsi dopo attimi di forte dolore. Nelle ore precedenti aveva già voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: “Ora piango, ma riuscirò a ridere, a ridere molto, a parlare di te, a ricordare ogni momento. Nella famiglia Mourinho sei amato e continuerai a vivere. Continuerò ad ascoltarti prima di ogni partita: ‘fratello, andrà tutto bene’. Riposa, fratellino”.

La carriera di Silvino Louro è stata lunga e significativa: iniziata nel Vitória Setúbal, è proseguita con il Vitória Guimarães prima dell’approdo al Benfica nella stagione 1984-85. Dopo le esperienze con Porto e Salgueiros, ha chiuso la carriera nel 2000 con oltre 400 presenze nella Primeira Liga. Con la nazionale portoghese ha collezionato 23 presenze, distinguendosi anche per la longevità, fino a eguagliare il record di Vítor Damas come giocatore più anziano a vestire la maglia del Portogallo.