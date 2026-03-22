Conferma del 4-1-4-1 per la Fiorentina. Questa sera contro l'Inter la formazione viola dovrebbe vedere De Gea tra i pali sarà coperto da Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens, mentre Fagioli sarà il regista. Sulle fasce Parisi da una parte e Gudmundsson dall'altra, con Mandragora e Brescianini in mediana a sostegno di Kean, pronto ad agire da unica punta. Questa la probabile disegnata dal Corriere dello Sport.