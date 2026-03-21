Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato alla  BBC Alba dopo il successo contro il Cagliari, citando anche le altre big in cima alla classifica: "La partita con il Cagliari era cruciale per mettere pressione a Inter e Milan, e dovevamo vincere. Ora però ci concentriamo su una gara alla volta: vogliamo vincerle tutte e vedremo dove potremo arrivare".

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 19:35
Autore: Niccolò Anfosso
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