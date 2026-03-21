Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato alla BBC Alba dopo il successo contro il Cagliari, citando anche le altre big in cima alla classifica: "La partita con il Cagliari era cruciale per mettere pressione a Inter e Milan, e dovevamo vincere. Ora però ci concentriamo su una gara alla volta: vogliamo vincerle tutte e vedremo dove potremo arrivare".