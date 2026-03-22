È Giampaolo Pazzini ad offrire quest'oggi la propria analisi sulla corsa al vertice negli studi di Sport Mediaset: "Tutto aperto per lo Scudetto è un parolone, perché l'Inter ha un vantaggio importante. Questa sera è comunque un crocevia importante per la squadra di Chivu, perché vincere darebbe un segnale abbastanza definitivo anche in vista di quello che avverrà domenica dopo la sosta con l'Inter impegnata contro la Roma e la sfida tra Napoli e Milan. Queste due partite saranno determinanti".

Sempre relativamente ai nerazzurri Pazzini aggiunge: "Sanno l'importanza della partita di questa sera, e sanno che in caso di risultato negativo la pressione salirebbe tantissimo. La squadra è matura, sa che dopo la sosta ha anche altre partite importanti. Sanno di non poter lasciare pensieri alle altre squadre e che al Franchi sarà una partita difficile contro una Fiorentina in ripresa. È sempre stata una partita che ci ha regalato tanti gol ma stavolta non penso ne arriveranno tanti".