L'Inter Primavera gioca un grande secondo tempo e ribalta la Lazio, da 0-2 a fine primo tempo al 3-2 al 95'. Ecco i nerazzurri che hanno convinto e quelli che invece avrebbero potuto fare qualcosa in più.

RISING STAR

ZOUIN - Nel primo tempo accelera spesso ed è il più vivo dei suoi, senza però riuscire a creare granché, nella ripresa è tutta un'altra storia. Al 54' riapre la partita bruciando nettamente Ciucci, che può solo prendergli la targa. Poi è un moto perpetuo, un continuo rebus che la difesa della Lazio non sa come risolvere. E' lui il migliore in campo quest'oggi.

UP

MARELLO - Anche a costo di diventare ripetitivi, non si può non parlare dei cross e del mancino di questo ragazzo. Al di là del gol su rigore, quando è stato glaciale dal dischetto a pochi minuti dal 90' per il 2-2, è a quota 14 assist in stagione con quello per Bovio al 95'. What else?

BOVIO - Primo tempo in cui, con Jakirovic, soffre la velocità di Serra e la fisicità di Sulejmani. Poi, nella ripresa, con l'Inter che cresce di tono, tiene botta, senza concedere nulla all'attacco avversario. Alla fine è il suo il gol che decide la partita e rilancia l'Inter in piena corsa play-off, con uno stacco sontuoso.

NENNA - Entra bene in un ruolo non suo, quello di terzino destro, arrivando più volte al cross o addirittura al tiro. Chiaramente poi nell'ultimo terzo di campo è fuori dalla sua comfort zone e non incide, ma l'impatto è stato assolutamente positivo. Promosso quindi quest'oggi.

DOWN

CERPELLETTI - Travolto nel primo tempo dalla maggiore intensità ed efficacia della Lazio. Come sempre è fondamentale per questa Inter Primavera e quando lui fatica l'intera squadra paga dazio. Appannato, giusta la sostituzione anzitempo operata da Carbone.

ZARATE - Prestazione in crescita rispetto alle ultime uscite: più coinvolto, soprattutto nella ripresa. L'errore dal dischetto però è da matita blu. Fortunatamente l'Inter non lo paga alla fine, con i tre punti che arrivano ugualmente.