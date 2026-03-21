Nel giorno del suo 65esimo compleanno, Lothar Matthäus rilascia un'intervista ad AbendZeitung dove racconta il suo amora rimasto intatto per il calcio nonostante gli anni passati: "Nutro ancora un grande amore e una grande passione per lo sport, per il calcio. Mi emoziona ancora. Negli ultimi anni non c'è stato un solo giorno in cui abbia pensato: 'Oh no, un altro volo e via di qua e di là'. No, e quando finalmente sei allo stadio, vieni ricompensato per aver sopportato tutte quelle difficoltà legate ai viaggi". Niente festeggiamenti per lui, anche perché, aggiunge, "sono a Dortmund per Sky Sport in vista della partita con l'Amburgo".

A seguito di una caduta su un pendio ghiacciato a gennaio, Matthäus ha riportato una doppia lesione ai legamenti della spalla destra ed è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Per questo motivo, in occasione del suo 65° compleanno, desidera "solo la salute, non solo per sé stesso, ma anche per chi gli sta intorno. Non ho bisogno di regali, assolutamente nulla. Quando raggiungi una certa età, come me, non sogni più una vacanza alle Maldive, un viaggio da sogno o una macchina di lusso. Ho avuto tutto questo. Ora comincio ad avere qualche acciacco. Se scii troppo veloce, qualcosa prima o poi succede", ha poi aggiunto col sorriso.