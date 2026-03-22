"Se l’Inter ha vinto solo due partite nelle ultime sei (coppe comprese) e per la prima volta è rimasta senza successi per tre volte di fila, un motivo ci sarà", evidenzia il Corriere della Sera nella disamina pre-trasferta di Firenze che attende la squadra di Cristian Chivu, sfida che i nerazzurri dovranno affrontare senza Lautaro e Bastoni, ma ritrovando Calhanoglu, bloccato fin qui tra un infortunio e l'altro, e puntando tutto su uomini chiave come Thuram o Barella.

Di fronte, i milanesi, orfani di Chivu, relegato in tribuna per via della squalifica, troveranno una "Fiorentina reduce da tre risultati utili, sesta per punti fatti nel 2026, ma ancora lontana dalla tranquillità". Lautaro è ancora out e non andrà a giocare con l’argentina: tornerà dopo la sosta contro Roma e Como. Ma l'Inter ha qualcosa da tener d'occhio se non di cui preoccuparsi: il Napoli si "è riaffacciato a 6 punti, giocando d’anticipo venerdì a Cagliari", e il Milan è tornato a -5 dopo la vittoria col Torino. Ecco perché tutto sarà puntato su Thuram e compagnia che saranno guidati da Kolarov, in sostituzione a Chivu che nel pre gara ha spiegato: "Dopo l'Atalanta non ho parlato perché preferisco parlare di calcio, senza alibi o scuse".