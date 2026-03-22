Ieri sera l’Inter è arrivata a Firenze senza Bastoni, Lautaro e Mkhitaryan. Il difensore risponderà alla convocazione della Nazionale e sarò valutato dallo staff azzurri, mentre gli altri due sfrutteranno la sosta per accelerare il recupero: il Toro sta continuando a lavorare in differenziato e durante la sosta punterà a ritrovare la condizione migliore in vista della sfida contro la Roma nel giorno di Pasqua, sottolinea il Corriere dello Sport. 

Formazione praticamente fatta per i nerazzurri con Sommer tra i pali protetto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, mentre la linea a cinque di centrocampo sarà composta da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco. In attacco Thuram insieme a Esposito.

Sezione: Focus / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 10:10
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.