Ieri sera l’Inter è arrivata a Firenze senza Bastoni, Lautaro e Mkhitaryan. Il difensore risponderà alla convocazione della Nazionale e sarò valutato dallo staff azzurri, mentre gli altri due sfrutteranno la sosta per accelerare il recupero: il Toro sta continuando a lavorare in differenziato e durante la sosta punterà a ritrovare la condizione migliore in vista della sfida contro la Roma nel giorno di Pasqua, sottolinea il Corriere dello Sport.

Formazione praticamente fatta per i nerazzurri con Sommer tra i pali protetto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, mentre la linea a cinque di centrocampo sarà composta da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco. In attacco Thuram insieme a Esposito.