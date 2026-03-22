Dopo una settimana colma di polemiche, l'Inter torna in campo e lo fa a Firenze contro una Fiorentina rinvigorita dopo gli ultimi risultati positivi tra campionato e Conference League. I nerazzurri cercano un successo che manca da Inter-Genoa del 28 febbraio anche per rispondere alle vittorie di Milan e Napoli.

QUI FIORENTINA – Con il rientro di Kean, Vanoli torna ad avere possibilità di scelta anche in attacco. Si va verso la conferma del 4-3-3 con Mandragora e Brescianini ai lati di Fagioli e Parisi-Gudmundsson a supporto della punta (Kean in vantaggio su Piccoli). In porta confermato De Gea nonostante un rendimento non all'altezza del curriculum.

QUI INTER – Chivu recupera Calhanoglu ed è probabile che il turco si riprenda le chiavi del centrocampo, con Zielinski spostato a mezzala e Barella a completare il trio. Niente da fare, invece, per Bastoni e Lautaro, out al pari di Mkhitaryan, l'ultimo a fermarsi in ordine di tempo. Sulla destra c'è la conferma dal 1' di Dumfries dopo le ottime risposte avute con l'Atalanta, mentre in difesa spazio ancora a Bisseck e Carlos Augusto ai fianchi di Akanji. In attacco, infine, ci sarà ancora Esposito con Thuram. Chiamati anche i giovani Maye e Spinaccè. Chivu è squalificato dopo il rosso con l'Atalanta: in panchina ci sarà Kolarov a dirigere le operazioni.

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PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson.

Panchina: Christensen, Leonardelli, Kouadio, Comuzzo, Rugani, Fortini, Ndour, Fabbian, Fazzini, Harrison, Piccoli.

Allenatore: Vanoli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Maye, Darmian, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, Spinaccè.

Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro, Mkhitaryan, Bastoni.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Bahri e Dei Giudici.

Quarto ufficiale: Tremolada.

Var: Maresca.

Avar: Massa.

