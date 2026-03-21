In occasione della partita di domani sera tra Fiorentina e Inter, ai tornelli dello stadio Artemio Franchi di Firenze i volontari dell'associazione Quartotempo, da anni attiva per la piena inclusione sociale di persone a rischio di marginalizzazione, raccoglieranno le offerte del pubblico presente allo stadio per portare avanti i loro progetti di calcio inclusivo Fiorentina for Special e calcio e scuola calcio per non vedenti. I volontari distribuiranno anche un segnalibro come segno di ringraziamento.