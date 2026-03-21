Cristian Chivu ha definito l’undici titolare dell’Inter in vista della sfida contro la Fiorentina, con alcune novità importanti soprattutto a centrocampo e in attacco.

Come riportato da Sky Sport, in difesa, complice l’indisponibilità di Alessandro Bastoni, spazio a Carlos Augusto sul centro-sinistra, affiancato da Manuel Akanji e Yann Bisseck. Sulle corsie laterali confermati Federico Dimarco a sinistra e Denzel Dumfries a destra, garanzie di spinta e profondità.

A centrocampo torna dal 1’ Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con Nicolò Barella e Piotr Zieliński nel ruolo di mezzali, a garantire qualità, inserimenti e gestione del possesso.

In attacco, assenza pesante per Lautaro Martínez: toccherà ancora alla coppia formata da Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram guidare il reparto offensivo. Dalla panchina resta pronto Ange-Yoan Bonny, soluzione utile a gara in corso.