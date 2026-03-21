Alessandro Bastoni ha lasciato da qualche minuto il centro sportivo di Appiano Gentile: il difensore, pertanto, non prenderà parte alla trasferta di domani a Firenze. Bastoni ha provato a lavorare col gruppo ma alla fine ha dovuto dare forfait, e ora andranno fatte le opportune valutazioni in ottica playoff con l'Italia di fine marzo per i quali la sua presenza è a rischio.

Lo riferisce Sky Sport, che annuncia come la partenza per il capoluogo toscano avverrà intorno alle 16.30. Assente anche Lautaro Martinez, che ha svolto ancora lavoro differenziato: il Toro lavorerà al massimo per poter essere disponibile a Pasqua contro la Roma.