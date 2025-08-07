Dopo settimane di accostamento all'Inter, obiettivo quasi dichiarato del club nerazzurro che però si è andato a scontrare contro la ferrea volontà del Como di tenere il giocatore, Nico Paz è stato recentemente oggetto di offerta da parte del Tottenham, che ha messo,, come riporta Gianlucadimarzio.com, 40 milioni di euro sul piatto.

Offerta rispedita al mittente, perché i lariani valutano il loro gioiello 70 milioni e non inizierebbero una trattativa che per base non ne abbia almeno 60 milioni. Tra l'altro, da tempo il Como lavora con il Real Madrid per cancellare tutti i diritti che i madrileni vantano sull'argentino. In questo momento, gli spagnoli avrebbero il diritto di pareggiare qualsiasi offerta che convinca il Como, oppure incasserebbero la metà del ricavato dalla sua cessione altrove.