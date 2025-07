Il Benfica ha messo le mani sul centrocampista Richard Rios, proveniente dal Palmeiras, messosi in evidenza nell'ultimo Mondiale per Club. Secondo ESPN Brasil, il giocatore classe 2000, accostato anche all'Inter e cercato con insistenza dalla Roma, il club portoghese spenderà 30 milioni di euro per rilevare il calciatore. Il Verdao riceverà il 70% della somma, mentre a Flamengo e Guarani sarà riconosciuta rispettivamente una percentuale del 6,66% e del 13,34%. Agli agenti andrà un 10%, pagato direttamente dal Benfica.

Le trattative con il Palmeiras sono avanzate con l'arrivo di Rui Pedro Braz, direttore esecutivo del club lusitano, che si è recato a São Paulo per negoziare personalmente con il Palmeiras dopo aver raggiunto un accordo con i rappresentanti di Ríos.