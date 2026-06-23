L'Inter continua a lavorare anche sul futuro dei propri ragazzi dell'Under 23. Detto quest'oggi di Yvan Maye e dell'intenzione di Cristian Chivu di valutarlo nel ritiro estivo in Germania, si sta definendo anche l'avvenire dell'esterno Richi Agbonifo, che secondo i programmi del ragazzo e dell’Inter, sarà ancora con la seconda squadra nerazzurra. Ieri infatti, come appurato da FcInterNews, il suo agente Stefano Antonelli è stato in sede nerazzurra per incontrare Dario Baccin e parlare anche del futuro del ragazzo.

Un investimento da fare fruttare

L’obiettivo, lato giocatore, è crescere ancora agli ordini di Stefano Vecchi, diventare un titolare insostituibile della squadra e mostrare con continuità quelle abilità che lo hanno portato nella seconda squadra nerazzurra. Idea di fatto che ricalca perfettamente le aspettative societarie. Per strappare al Verona Agbonifo l’Inter ha investito quasi 2 milioni di euro per il cartellino del giocatore.