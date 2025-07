L'Inter ha individuato in Ederson il nome da primo piano per coprire il pesante buco in rosa generato dall'eventuale addio di Hakan Calhanoglu, ma sul mediano dell'Atalanta restano puntati anche gli occhi della Juventus. L'idea dei bianconeri, stando a quanto risulta al Corriere di Bergamo, sarebbe di inserire una contropartita nell'affare per provare ad abbassare il prezzo dell'operazione.

"La Juve continua a tenere nel mirino Ederson, sperando di dimezzare l’esborso finanziario inserendo nella trattativa il cartellino di Nico Gonzalez (30 milioni)", la versione del quotidiano.