Anche il Corriere dello Sport prevede diversi cambi di formazione rispetto a Genova. In porta Martinez, mentre in difesa si rivede De Vrij. La grande novità, però, riguarda l'attacco: Chivu medita un turno di riposo - almeno inizialmente - per Lautaro. "Certezze non ce ne possono essere, il tecnico romeno si è preso la notte per decidere e, in ogni caso, comunicherà le sue decisioni solo nelle riunioni tecnica che precede la sfida. Là davanti sta prendendo corpo la coppia Thuram-Bonny. Si tratterebbe della prima volta dall’inizio. Inoltre, sono stati in campo insieme contemporaneamente appena 86’ in tutto. Ma Chivu ha sempre detto che tutti gli attaccanti sono intercambiabili e che qualsiasi tandem è possibile. Quindi, se la decisione dovesse essere confermata, si tratterebbe solo di una conferma di tale linea. A rafforzare tale scenario, peraltro, c’è pure il fatto che, nell’ultime gara, contro il Genoa, Thuram è entrato solo alla mezz’ora della ripresa, mentre Bonny è rimasto in panchina per tutti i 90’", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.