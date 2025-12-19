Anche la Gazzetta dello Sport prevede più di un cambio nell'undici che inizialmente scenderà in campo stasera contro il Bologna. Rispetto alla formazione partita dall'inizio a Genova nell'ultimo turno di campionato, dunque, Chivu pensa a diverse variazioni.

In porta ci sarà Martinez al posto di Sommer: "Per lo spagnolo un po’ di normalità nella tempesta emotiva e giudiziaria degli ultimi mesi", si legge. Nella formazione testata Chivu ha separato la Thula: "Da un lato Thuram+Bonny, dall’altra Lautaro+Pio. Sono alte, però, le possibilità di una coppia francese dall’inizio: l’ex Parma ha più chance di partire rispetto ai colleghi e, accanto a lui, il connazionale Marcus è leggermente avanti nel ballottaggio con Lautaro - assicura la rosea -. Niente fatiche in campo per Darmian e per Carlos Augusto, out per una lombalgia ma convocabile". L'altra grossa novità può riguardare la difesa: salgono le quotazioni di De Vrij per far rifiatare Akanji. E a centrocampo attenzione alla tentazione Frattesi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.