Ad alimentare le voci di un addio imminente di Curtis Jones dal Liverpool, con l'Inter che lo aspetta a braccia aperte a Milano, è stato anche l'acceso confronto newyorkese al termine della partita contro il Wrexham con Dominik Szoboszlai e Kostas Tsimikas: "Non c'è mai stata una discussione tra noi tre - ha detto Szoboszlai -. Abbiamo solo discusso di qualcosa in campo. Cosa che effettivamente voi ragazzi avete reso molto grande. Ma la prossima volta riusciremo a farlo nello spogliatoio".

Smentito che ci fosse tensione tra le parti: "Ma no, nessuno era arrabbiato con nessuno. È tutto chiarito. Siamo tutti tranquilli. No, non c'è stata nessuna conversazione sul ruolo di vice capitano. Ovviamente abbiamo Virgil (Van Dijk, ndr) come capitano. Abbiamo Alisson. Abbiamo Joe Gomez. Quindi non c'è stata nessuna discussione. Ovviamente Ali non è qui. Joe è infortunato".