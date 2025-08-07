Il Chelsea e il Barcellona starebbero monitorando con interesse il profilo di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale azzurra, sotto contratto con i nerazzurri fino al 2028. Ne è convinto Sport.fr, che sostiene come i Blues lo avrebbero individuato come rinforzo ideale per la retroguardia.
L'ex Atalanta piace anche al Barcellona, che lo considera un potenziale sostituto di Ronald Araujo in caso di partenza del brasiliano.
Sezione: Mercato / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 16:16
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Dall'Inghilterra - Greenwood verso la permanenza al Marsiglia? L'Al Nassr tenta l'affondo ma i francesi...
SM - Passo indietro del Cagliari per Sebastiano Esposito: ne approfitta il Parma. Affare in chiusura
