Il mercato resta sullo sfondo, ma Federico Chiesa pensa solo ad allenarsi. Mentre in Italia diversi club, Inter compresa, continuano a monitorare la sua situazione in vista di possibili sviluppi futuri, l’esterno del Liverpool non si concede pause nemmeno durante le festività.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il classe 1997 sta seguendo un programma di lavoro individuale predisposto da Arne Slot proprio per il periodo natalizio. Una scelta significativa da parte dell’allenatore dei Reds, che ha deciso di far allenare Chiesa anche nel giorno di Natale all’interno del centro sportivo del club.

L’obiettivo è chiaro: riportare l’ex Juventus al top della condizione fisica, così da poterlo reinserire con continuità nelle rotazioni in vista di una fase di stagione particolarmente intensa. In Premier League, infatti, il calendario non concede tregua e il Liverpool si prepara ad affrontare una vera e propria maratona di impegni.

Sabato alle 16 i Reds scenderanno in campo ad Anfield contro il Wolverhampton, mentre il primo gennaio ospiteranno il Leeds. A seguire, domenica 4 gennaio, la trasferta sul campo del Fulham, prima del big match di giovedì 8 gennaio a Londra contro l’Arsenal. Il programma proseguirà poi con la FA Cup, il 12 gennaio contro il Barnsley, e con la sfida di campionato contro il Burnley il 17 gennaio. Un periodo decisivo, che spiega la linea dura adottata da Slot sul piano della preparazione.