Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria col Genoa: "Questa vittoria è molto importante per noi, dopo esser usciti dalla Champions. Il Bodo è stato molto forte, ma era importante reagire e guardare in avanti e l'abbiamo fatto molto bene. Clean sheet? E' il punto più importante per una squadra come la nostra. Vogliamo avere il controllo della partita e la compattezza di gruppo. Siamo duri nei duelli e teniamo bene le distanze".

Come si fa a fare così tanti clean sheet?

"Una grande squadra deve essere forte anche dopo una sconfitta come quella della Champions. L'anno scorso avevamo fatto bene, peccato. Bisogna sempre andare avanti insieme. Per un portiere fa piacere giocare dietro a una difesa così. In tante partite difendiamo molto bene".