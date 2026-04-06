Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, parla della crisi del calcio italiano e di possibili norme sull'utilizzo degli italiani in numero minimo in Serie A. "A noi garberebbe ma non si può fare. Non si può percorrere quella strada perché la comunità europea non vuole. Vuol dire limitare gli stranieri. Bisognerebbe fare tutte quelle cose che sono possibili in base ai regolamenti Uefa e Fifa, sennò si va fuori dai campionati e se ne fa uno per conto nostro", afferma a Radio Anch'io Lo Sport.

"Tante proprietà sono straniere, lì potremmo vedere di fare qualcosa. Almeno il 50% della proprietà che rimanga italiana. Hanno meno a cuore la maglia azzurra? Probabilmente sì, appena arrivano. Se poi penso a Commisso, in realtà, era un italiano andato in America. E da presidente della Fiorentina si era innamorato del calcio italiano".