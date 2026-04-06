Oltre a parlare del match di campionato di domani contro il Venezia, l'allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate spende in conferenza stampa una battuta sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026: "Se me l’avessero detto anni fa mi sarei messo a ridere, ma ora bisogna prenderne atto. Mi dispiace e spero che questo sia un momento di grande riflessione e che si torni a mettere i ragazzi al centro di tutto. Mi spiace anche per i miei amici Gigi Buffon e Gennaro Gattuso, che secondo me hanno meno colpe di tutti”.