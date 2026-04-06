Se la pausa per le Nazionali ha avuto l'effetto di rinvigorire l'Inter, effetto opposto ha causato al Como di Cesc Fabregas che nel lunch match di Pasquetta non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 alla Bluenergy Arena contro l'Udinese. La formazione di Kosta Runjaic è brava a tenere a bada le bocche da fuoco lariane, che hanno pagato una giornata di scarsa ispirazione, in una partita che nelle formazioni titolari ha visto malinconicamente un solo italiano in campo, ovvero Nicolò Zaniolo.

Si ferma dopo cinque vittorie consecutive la corsa del Como, prossimo avversario dell'Inter in campionato, verso la qualificazione in Champions League, con la Roma che ringrazia come potrebbe farlo anche la Juventus impegnata nel tardo pomeriggio contro il Genoa. L'Udinese arriva a quota 40, a meno due dal Sassuolo.