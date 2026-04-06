La doppietta contro la Roma permette a Lautaro Martinez di confermarsi in vetta alla classifica cannonieri del campionato con 16 gol segnati: dalla sua prima stagione in Serie A nel 2018/19 Lautaro è il calciatore che registra più stagioni del massimo campionato con almeno 15 reti realizzate in Serie A; il Toro è a quota 5.

Con questi due gol inoltre il capitano nerazzurro ha definitivamente staccato Roberto Boninsegna nella classifica dei migliori marcatori della storia dell'Inter, arrivando a quota 173 e con 131 reti segnate in Serie A è il terzo miglior argentino nella storia del campionato italiano, alla pari di Paulo Dybala, dietro solamente a Gabriel Omar Batistuta e Hernan Crespo.