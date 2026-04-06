Il Club Brugge fa la voce grossa nella classica del Belgio contro l'Anderlecht imponendosi col punteggio di 4-2. Nel ricco tabellino dei marcatori mette il suo nome anche Aleksandar Stankovic, che al minuto 28 trova la rete del momentaneo 2-0 svettando su tutti su azione di calcio d'angolo e colpendo di testa un pallone che diventa inafferrabile per il portiere biancomalva Colin Coosemans. Per il centrocampista di scuola Inter è l'ottava rete in questa stagione con la maglia nerazzurra del club fiammingo, con il contorno di cinque assist. Numeri sempre più pesanti e che legittimano sempre più la volontà dell'Inter di riportarlo alla base.

Il Brugge ha chiuso il primo tempo avanti per 3-0, nella ripresa l'Anderlecht si è scosso trovando due reti con Thorgan Hazard e Mihajlo Cvetkovic ma al 94esimo Romeo Verrant mette il chiodo al match con la rete del definitivo 4-2. Con questo successo, i Blauw-Zwart mantengono tre punti di distanza dalla capolista Union Saint-Gilloise.