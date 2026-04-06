Il Club Brugge fa la voce grossa nella classica del Belgio contro l'Anderlecht imponendosi col punteggio di 4-2. Nel ricco tabellino dei marcatori mette il suo nome anche Aleksandar Stankovic, che al minuto 28 trova la rete del momentaneo 2-0 svettando su tutti su azione di calcio d'angolo e colpendo di testa un pallone che diventa inafferrabile per il portiere biancomalva Colin Coosemans. Per il centrocampista di scuola Inter è l'ottava rete in questa stagione con la maglia nerazzurra del club fiammingo, con il contorno di cinque assist. Numeri sempre più pesanti e che legittimano sempre più la volontà dell'Inter di riportarlo alla base. 

Il Brugge ha chiuso il primo tempo avanti per 3-0, nella ripresa l'Anderlecht si è scosso trovando due reti con Thorgan Hazard e Mihajlo Cvetkovic ma al 94esimo Romeo Verrant mette il chiodo al match con la rete del definitivo 4-2. Con questo successo, i Blauw-Zwart mantengono tre punti di distanza dalla capolista Union Saint-Gilloise. 

Sezione: Focus / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 15:34
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.