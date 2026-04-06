Felipe Caicedo, grande ex della Lazio con un fugace passato anche nelle file dell'Inter, non nasconde la sua cinica soddisfazione per il crollo della Roma di ieri in casa dei nerazzurri. E lo fa lasciandosi andare al più classico degli sfottò social postando su X la frase: 'Molto Malen Malen', giocando col cognome dell'attaccante giallorosso, accompagnata da cinque pere, ormai diventate il must delle prese in giro verso gli avversari.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 13:11
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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