Gian Piero Gasperini ha scelto: Matias Soulé sarà titolare nella Roma che stasera, a San Siro, sfiderà l'Inter per il big match della 31esima giornata di Serie A. L'argentino, già giustiziere dei nerazzurri l'anno scorso, ha recuperato completamente dal problema di pubalgia, che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo, approfittando della pausa del campionato. Lo riporta Il Tempo.