Ecco l'esultanza di FcInterNews nel Salotto post Inter-Roma. L'analisi della partita, il parere degli abbonati, i messaggi della chat, il collegamento con un San Siro "diverso" e alcuni momenti di divertimento.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 16:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.