Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ridimensiona pesantemente la prodezza di Hakan Calhanoglu, autore del gol del 2-1 nel match tra l'Inter e i giallorossi. Addossando tutte le colpe sul portiere capitolino Mile Svilar: "Ho sentito dire che è stato un gioiello, ma quale gioiello... Quel gol non lo prendevamo nemmeno nel torneo degli amici del bar che facevamo negli anni '70. Perché i portieri stavano fuori, ma non così fuori. Poi certo, è inspiegabile come quella rete abbia mozzato le gambe la squadra: l’ha annullata completamente dal punto di vista del morale“, afferma O Rey de Crocefieschi ai microfoni di Radio Radio.