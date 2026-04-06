Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ridimensiona pesantemente la prodezza di Hakan Calhanoglu, autore del gol del 2-1 nel match tra l'Inter e i giallorossi. Addossando tutte le colpe sul portiere capitolino Mile Svilar: "Ho sentito dire che è stato un gioiello, ma quale gioiello... Quel gol non lo prendevamo nemmeno nel torneo degli amici del bar che facevamo negli anni '70. Perché i portieri stavano fuori, ma non così fuori. Poi certo, è inspiegabile come quella rete abbia mozzato le gambe la squadra: l’ha annullata completamente dal punto di vista del morale“, afferma O Rey de Crocefieschi ai microfoni di Radio Radio.
Sezione: News / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 14:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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