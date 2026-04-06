Quella di ieri contro la Roma è stata la partita numero 200 di Denzel Dumfries con la maglia dell'Inter, un traguardo celebrato con un'ottima prestazione e del quale l'esterno neerlandese parla ai microfoni di Radio Serie A dopo la vittoria di San Siro: "Sono molto orgoglioso di aver giocato 200 partite con l'Inter. Abbiamo una grande squadra, sono al mio quinto anno all'Inter e sono molto contento, soprattutto per la vittoria".

Si è visto un bel gruppo, anche nelle esultanze dopo i gol. Volevate fortemente questa vittoria?

"Sì, soprattutto dopo due pareggi. È una vittoria molto importante per noi. Ho visto una squadra molto aggressiva, cattiva; questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così".

Sui singoli.

"Abbiamo giocatori forti come Lautaro, come Calhanoglu; giochiamo insieme da tanti anni, conosci tutto bene come in famiglia. Sono contento che tutti sono disponibili tranne Bisseck. Ora rientra Carlos Augusto. Ho visto un'Inter che vuole vincere, vuole andare in guerra e sono molto contento, questa è la strada giusta. A fine stagione ogni partita è molto importante, però siamo pronti per andare in guerra".