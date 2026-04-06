Anche attraverso il suo profilo Instagram, Denzel Dumfries celebra il traguardo delle 200 presenze con la maglia dell'Inter tagliato ieri nella gara contro la Roma, con tanto di immagine dedicata: "Duecento battaglie con questa maglia, sempre un onore".

Sezione: Focus / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 14:24
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.