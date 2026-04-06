La carta d'identità dice 37 anni, ma Ivan Perisic non li dimostra affatto e continua a macinare titoli: il croato ha infatti conquistato il suo secondo campionato olandese col PSV Eindhoven e incassa i complimenti di una leggenda del club come Berry van Aerle: "Il PSV ha naturalmente molti giovani in rosa. Soprattutto in un momento in cui molti titolari sono infortunati, è un grande vantaggio avere un giocatore come Perisic, con la sua esperienza. Quando lo vedi giocare, ma anche per l'etica del lavoro e l'atteggiamento che dimostra, è una gioia per il calcio olandese", ha affermato a Soccernieuws.nl.
Per Van Aerle, 363 partite con la prima squadra del PSV, Perisic è tra i migliori giocatori nella storia delle Lampadine: "Quando lo vedi giocare, non può che essere d'ispirazione per i giovani. Pensi: cavolo, ha 37 anni. Questo mi dà davvero la carica, perché provate voi a fare altrettanto. È un professionista a tutto tondo e lo dimostra ogni singolo giorno. Si vede anche in allenamento e nello spogliatoio quanto sia importante. Ed è sempre il primo ad andare dall'arbitro se qualcosa non va. Sono tutte cose che bisogna fare, e lui le fa. Tutti i giovani possono prendere un ottimo esempio da lui."
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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