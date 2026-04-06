Christian Brocchi analizza dagli studi di Dazn la prova dei nerazzurri contro la Roma. "Vittoria quasi definitiva, è un colpo al campionato. L'Inter ha ritrovato i suoi leader e quando hai Calhanoglu, Lautaro, Dumfries è un'altra squadra. E' tornata la ThuLa e anche Chivu ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Lo abbiamo portato alle stelle e poi ne abbiamo sottolineato l'inesperienza e invece ha gestito al meglio la situazione".

"Bastoni? Nell'offesa, nell'attaccare i giocatori, si dimentica che siamo tutti umani e abbiamo debolezze - prosegue Brocchi -. L'abbraccio di tutti a Barella ti fa capire quanto lui abbia sofferto, non essere brillante non vuol dire non essere sul pezzo. Lui ha sempre messo tutto in campo. Per vincere il campionato il gruppo è la cosa più importante. Nelle difficoltà fa la differenza il giocare insieme, l'assist per il compagno, l'esultare, l'abbracciarsi. Per me è merito dell'allenatore. L'ho sempre difeso perché è il primo anno vero da allenatore. L'anno scorso è subentrato a pochi mesi dalla fine. Quest'anno ha preso l'Inter che è difficilissimo, l'ha tirata fuori da una delusione enorme, sta andando verso la vittoria di un campionato, ha vissuto qualche partita in difficoltà e tutti parlavano di inesperienza, sembrava non fosse più un grande allenatore".

"In realtà - prosegue Brocchi - per me Chivu ha gestito benissimo, la sosta serviva ma lui è sempre stato equilibrato. Ha mantenuto la calma e ha fatto sentire la stima ai giocatori. Guardate anche la gestione dei cambi, è vero che il risultato lo ha aiutato ma questa partita è stata la consacrazione della gestione del gruppo Inter. Non era semplice, bisogna solo dirgli bravo".