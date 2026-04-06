"Mancano sette partite, e sono partite difficili perché si avvicina la chiusura del campionato. In questo momento ci godiamo la prestazione e il risultato, era importante ritrovare la vittoria contro la Roma dopo due pareggi e una sconfitta". Così Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, parla ai microfoni di Radio Serie A dopo il successo ottenuto contro i capitolini. 

Scomponendo questa vittoria ci sono tante belle notizie, dal ritorno di Lautaro al ritorno al gol di Thuram e Barella. Ha tanti motivi per essere felice.
"Il ritorno di Lauti, di Dumfries, di Calhanoglu... Sono tutte assenze che siamo riusciti a superare con dei bravissimi ragazzi che li hanno sostituiti e hanno dato loro tempo per recuperare senza fretta. In questo momento abbiamo tutti i giocatori a disposizione".

Elogi finali al gruppo.
"Il mio dovere come leader di questa squadra è quello di difendere il suo operato. Quello che hanno fatto, quello che stanno facendo quotidianamente perché hanno messo la faccia, hanno voluto fare una stagione da protagonista e hanno voluto fare delle partite dominando, facendo vedere quella che è la qualità di questo gruppo. 

Sezione: Focus / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 11:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.