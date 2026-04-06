Quarantasei giorni di attesa, sessanta secondi per riprendersi l'Inter e far capire che con lui in campo la musica cambia. Lautaro Martinez si prende nuovamente l'Inter trascinandola al successo contro la Roma con la sua doppietta e celebra il pesantissimo successo sui giallorossi anche su Instagram, dove il suo pensiero è rivolto in primo luogo alla squadra: "Felice di essere tornato in campo a lottare con i miei compagni", le sue parole.